ÕL VIDEO | RAHVAS ON RÄÄKINUD! Kas Tartus läheb tuliseks võitluseks Reformierakonna ja EKRE vahel?

Õhtuleht küsis valimas käinud tartlastelt, keda näevad nemad linna juhtimas. Mõnede arust on Tartut juhtinud Reformierakonna teod olnud siiani edukad ja nõnda võiksid nad ka jätkata. Samas leidsid teised, et vaja oleks muutust. Kõlama jäid nii Reformierakond, EKRE kui ka Eesti 200. Miks just nemad?