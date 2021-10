Perearst Karmen Joller selgitab: kuidas ravitakse haiglates koroonahaigeid? 

Arstide ülesanne COVIDi ravis ongi toetada keha: maha tõmmata immuunsüsteemi ülemääraseid reaktsioone (hormoonravimid, palaviku alandamine nii ravimite kui jahutamisega jne), asendada haigusega võitlemiseks kuluvat energiat, mineraalaineid, vitamiine ja vett (tilgutiga veeni füsioloogilist/Ringeri lahust, naatriumi, kaaliumi, magneesiumi, glükoosi jne jne), toetada erinevaid kahjustatud organeid (hapnik, diureetikumid ehk „vee väljaajajad“ jne), asendada kahjustunud või töö lõpetanud organeid (hingamisaparaat, kunstvereringe, neerudialüüs haiguse ajal kuni organsiirdamisteni välja pärast paranemist).

Seega: isegi kui meil on ühel päeval viiruse vastu toimiv efektiivne ravi olemas, siis enne selle rakendamist ja toimima hakkamist jõuavad viirus ja meie oma immuunsüsteem nii palju kahjustada, et see pole võrreldav näiteks antibiootikumraviga angiini korral (kahjustus on piiratud, ravim toimib haigustekitajale hävitavalt, taastumine on kiire). Muidugi on õnnelikke, kellel COVID-19 kulgeb väga kergelt. Hetkel pole kahjuks haiguse kulgu võimalik täpselt ennustada. Ja ka kerge või sümptomiteta haiguskuluga inimesed võivad olla väga head nakatajad ja haiguse edasikandjad.

Me teame juba ammustest aegadest, et haiguse ennetus on kordades olulisem kui ravi. Näiteks infarkti ennetus (alates tervislikest eluviisidest kuni nt vererõhuravimiteni) on kehale palju vähem koormav kui infarkti ravi (trombide lahustamine, pärgarterite laiendamine ja stentimine või väljavahetamine). Mida kaugemale on haigus arenenud, seda agressiivsemat ravimeetodit tuleb kasutada ja seda suuremad on ka raviga kaasnevad potentsiaalsed riskid. Näiteks pärgarterite laiendamise käigus võib arter rebeneda või tekkida uus infarkt vms.

Sama on COVIDiga. Ka kõige lihtsamal ravimil on kõrvaltoimed. Näiteks valuvaigistitel, mida on kasutanud peaaegu iga inimene maamunal. Aga võtame sarnase näite, gripi vastase ravimi. Oseltamiviiril on väga sagedaseks kõrvaltoimeks oksendamine, eriti lastel, mistõttu nad lihtsalt ei saa seda ravimit võtta – minu praktikas on seda juhtunud liiga sageli. Lisaks tuleb ravimiga alustada väga kiiresti, 72h jooksul pärast esimesi sümptomeid (ägedate viirushaiguste vastaste ravimite üks reegleid), aga inimene ei pruugi ravimit nii kiiresti kätte saada. Seetõttu oli COVIDi-eelsetel aastatel gripihooaegadel haiglates palju lapsi (ja muidugi ka täiskasvanuid). Nad kõik said ka oseltamiviiri, see veidi leevendas kulgu, aga ikka liiga paljud neist surid, sh varasemalt terved lapsed. Gripi vastu on õnneks samuti vaktsiin olemas.

Me kõik teame, et ka COVIDit saab kõige spetsiifilisemalt ennetada vaktsiiniga. Vaktsiin tutvustab inimese kehale ühte pisikest osa haigustekitajast – ogavalku. See valk üksi kahju teha ei suuda, sest see on kõigest üks viiruse „kehaosa“. Aga organism käsitleb seda kui võõrvalku ja loob mehhanismid (antikehad) selle ülikiireks äratundmiseks ja hävitamiseks.

Kui nüüd, pärast vaktsineerimist viirus meie limaskestadele satub, tunnevad keha rakud selle kiiresti ära ja hävitavad. Organism ei pruugi üldisi immuunsüsteemi kaitsereaktsioone (palavik, nohu, köha jms) üldse käivitadagi. Kui limaskestale on sattunud väga suur kogus viirust, suudab keha kiiresti hävitada vaid osa viirustest, ülejäänute jaoks tuuakse abijõudu juurde (nt luuüdis olevad mälurakud hakkavad kiiresti antikehi juurde tootma, „retsept“ on tänu vaktsiinile juba olemas). Tekivad ka üldised keha kaitsereaktsioonid. Aga kuna antikehi tekitatakse ruttu juurde, siis varsti saab keha viirusest jagu. Seetõttu põevadki vaktsineeritud inimesed lühemat aega ja kergemini. Vaktsineeritud inimese limaskestadel on palju nõrgestatud või ka surnud viirusi – PCR-test võib küll positiivsust näidata, aga viiruse „kvaliteeti“ see ei näita. Mingil määral võib vaktsineeritud inimene nakkust edasi kanda, aga see pole võrreldav vaktsineerimata inimesega, kelle kehas saab viirus peremehetseda 1-2 nädalat.

Kokkuvõtteks.