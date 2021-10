REKORDILISED 1000 SURMA PÄEVAS: Venemaa püüab meeleheitlikult inimesi vaktsineerima saada 

Kreml näeb koroonakriisi lahendusena vaktsineerimist, mille suhtes on rahvas ülimalt skeptiline – kaitsepoogitud on seal vaid kolmandik inimestest, vahendas BBC News.

Valitsus on aga vältinud piirangute kehtestamist, kuna soovib, et majandus toimiks. Selle asemel püütakse inimesi vaktsineerima meelitada.

„Sellises olukorras, kus nakatunute arv kasvab, on ülioluline selgitada inimestele, et nad peavad minema vaktsineerima. Vaktsineerimata jätmine on äärmiselt vastutustundetu. See tapab,“ ütles presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov.