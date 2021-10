VALIMISBLOGI | E-HÄÄLED ON LOETUD! Kes haarab võimu kohalikel valimistel? Kas Keskerakonda ootab Tallinnas häving?

Kõlvart märkis, et ta on Linnahalliga tegelenud viimased kaks, mitte kakskümmend aastat. „Selle aja jooksul oli meil väga reaalne plaan: koostöö Tallinkiga. Me teame, miks me ei suutnud seda ellu viia – Tallinkil praegu seda võimalust ei ole,“ nentis ta. Paralleelselt tegeleti ka teise stsenaariumiga, mis on praegu ka käimas. „Selleks oli vaja oodata Euroopa Komisjoni luba ja see menetlus käis kolm aastat,“ ütles Kõlvart ja rõhutas, et seda protsessi ei olnud võimalik kiiremaks mõjutada. „Meie eelarvestrateegias on ette nähtud vahendeid 130 miljonit eurot ja on konkreetne plaan, kuidas sellega edasi liikuda.“ Samal ajal on käimas turu-uuring, kus osaleb neli suurettevõtet, kes on valmis selles projektis osalema. Lisaks arendatakse Tallinna Haiglat ja praegu pole veel teada, kas see saab riigi rahastuse või mitte.