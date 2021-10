Kõik Tallinna meerikandidaadid soovivad tagada hea eestikeelse hariduse 

EKRE Tallinna linnapeakandidaat Martin Helme: „Alustame venekeelsetes lasteaedades ja koolides süstemaatilist eesti keele õpet. Kui see on tehtud, viime venekeelsed õppeasutuse järk-järgult üle eestikeelsele õppele. Esiteks on vaja välja koolitada sobivad õpetajad.“

Keskerakonna Tallinna linnapeakandidaat Mihhail Kõlvart: „Küsimus ei ole selles, et venekeelsed inimesed ei saaks aru eesti keele õppimise vajadusest või et nad ei taha keelt õppida. Kõik lapsevanemad soovivad enda lastele paremat tulevikku. Iga aastaga kasvab venekeelsete inimeste eesti keele oskuse tase. Probleem seisneb jätkuvalt selles, et riik ei suuda pakkuda inimestele keeleõppeks vajalikku ressurssi – ei ole õpetajaid, jätkuvalt ei ole adekvaatset õppe- ja eksamiprogrammi ega ka õppematerjale. Kui homme peaksid vene koolid uksed kinni panema, siis ei oleks eesti koolidel ressurssi ega ka eestikeelse kogukonna valmisolekut kõiki vene emakeelega lapsi vastu võtta. Olen vene koolide sulgemise vastu ja arvan, et see on vajalik ressurss haridussüsteemis. Tuleb töötada selle nimel, et tõsta vene koolides eesti keele õppe taset.“