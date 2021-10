Tallinna meerikandidaadid: mupo jätkab 

Õhtuleht küsis, kas mupo peab jätkama ning saama jõu- ja erivahendite kasutamise õigused.

EKRE Tallinna linnapeakandidaat Martin Helme: „Mupo jätkab ja neile tuleb anda juurde õigusi, et ta saaks olla politseile arvestatav partner ja abiline.“

Keskerakonna Tallinna linnapeakandidaat Mihhail Kõlvart: „Politsei- ja piirivalveamet on korduvalt toonud välja mupo vajalikkuse, kuna mupo vähendab politsei koormust ja politsei saab keskenduda raskemate kuritegudele. Ühtlasi on mupo politseile heaks koostööpartneriks. Politsei- ja piirivalveamet on soovitanud omavlitsuste korrakaitseüksuste volituste laiendamist. Tallinnal on sama seisukoht.“

Eesti 200 linnapeakandidaat Marek Reinaas: „Mupot ei ole vaja likvideerida ning kui kompetents lubab ja olukord nõuab, saab vajadusel ka jõudu juurde anda.“

Isamaa linnapeakandidaat Urmas Reinsalu: „Mupo roll on olla heakorra eest vastutav ametiasutus. Me ei toeta mupole läbiotsimisõiguse ja jõu kasutamise õiguse andmist. Selleks on Eestis politsei.“

Reformierakonna linnapeakandidaat Kristen Michal: „Minu eelistus oleks mupo reorganiseerimine linnavahtideks, mitte püüd luua alternatiivset politseid. Avaliku ja heakorra tagamisel või joodikute kantseldamisel võiks linnavahtidel olla partneri funktsioon politseile.“

Sotside linnapeakandidaat Raimond Kaljulaid: „Linna korrakaitseüksus on vajalik, aga see ei pea välja nägema ega tegutsema nagu riigi politsei. Ja ka MUPOst tuleb minema ajada sinna sokutatud keskerakondlik kaader, kes korrakaitseüksuse töö tegemise asemel teeb hoopis Keskerakonna valimiskampaaniat.“