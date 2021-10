Tallinna uus meer uut ja uhket linnavalitsuse hoonet ei vaja 

TLNSLO: ASTORIA, TALLINNA LINNAVALITSUS..:TALLINN,EESTI,08 APR15 .. astoria..vene teater..linnavalitsuse hoone..tallinna linnavalitsus..palace..ke/Foto KARMEN EKBAUM ÕHTULEHT Foto: KARMEN EKBAUM

Uue Tallinna linnavalitsuse hoone ehitamiseks on tehtud mitmeid plaane. Üksi linnapea kandidaat samas kohe uut maja ehitama ei torma. Nende meelest on olulisemad teised hooned, nagu näiteks lasteaiad. Samas olemasolev linnavalitsuse maja on vana ja vajab kindlasti kunagi renoveerimist. Ja kui juba teha, siis energiatõhus ja praktiline – nagu tuleb välja mitme kandidaadi vastusest.