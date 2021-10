Probleemid valimistega: töötajad ei pääsenud infosüsteemi, e-hääletamise lehekülg annab veateadet 

Esiteks oli probleem valimiste infosüsteemi pääsemisega üle Eesti. Nüüdseks on valimiste infosüsteemi töö on kõikjal taastunud. Probleemi tekitas RIA poolt turvakaalutlustel seatud piirang, mis ei lubanud liiga palju päringuid teha ühe IP-aadressi pealt, et vältida võimalikke teenuse tõkestamise ründeid.

Valimiste infosüsteemi pääsemisega oli umbes 40 minuti jooksul probleeme üle Eesti. RIA vaatas piirangud üle ning süsteemi kasutamises enam probleeme ei esine.

Probleemi lahendamiseni toimus jaoskondades hääletamine nn ümbrikusse – see tähendab, et valija paneb oma valikuga hääletamissedeli väiksemasse sisemisse ümbrikku ja see pannakse omakorda välimisse ümbrikku, millel on kirjas valija andmed. Välimisi ümbrikke hoiustas valimisjaoskonna komisjon.

Pärast infosüsteemi töö taastumist kontrolliti elektroonilisest valijate nimekirjast välimisele ümbrikule kantud andmed üle, tehti süsteemi hääletamise kohta märge ning pandi sisemine ümbrik hääletamiskasti.