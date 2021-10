Tallinna meerikandidaadid lubavad värskendada ühistransporti 

Viis kandidaati seitsmest kasutab ühistransporti pigem tihti, vaid Isamaa kandidaat Urmas Reisalu sõidab autoga. Ka ametis olev linnapea Mihhail Kõlvart kasutab ühissõidukeid pigem paar korda aastas, kuid ameti eeliste tõttu on ta hästi kursis süsteemiga. Tema vastusest saame teada, et Tallinnas liigub asendustrammina 42 aastat vana sõiduk, sama ehk see polegi iseenesest halb, sest nagu Roheliste Tallinna linnapeakandidaat Zuzu Izmailova välja toob, on igati mõistlik töökorras vanu sõidukeid võimalikult kaua kasutada.