Purjus peaga Soomes kaks inimest surnuks sõitnud eestlane: „Ma olen idioot.“ 

„Ma ei saa aru ja ma ei mäleta, et oleksin sinna sõitnud,“ rääkis läinud aastal Soomes kaks inimest surnuks sõitnud eestlane politseile. Tema seisukoht on see, et ega ta õnnetusest midagi väga rääkida oska, vahendab ajaleht Ilta Sanomat. Eestlast süüdistatakse liiklusroimas, mille eest prokurör nõuab kohtus vähemalt kümne aasta pikkust vanglakaristust – kohus langetab otsuse oktoobri lõpus.