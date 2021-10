Kas olukord on tõesti nii täbar? Viimase nädala jooksul on toidukauplusest üritanud varastada rekordiliselt palju inimesi

Pilt on illustreeriv.

Viimase nädala jooksul on üle Eesti olnud palju olukordi, kus inimesed on üritanud toidukauplustest söögi ja joogiga maksmata lahkuda. Suurtel jaekettidel on olnud probleeme Harjumaal, Tartus, Narvas, Kiviõlis, Võrus ja Valgas.