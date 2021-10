Vahel on valimised nagu missivõistlus, kus hääle saab ilusaim kandidaat 

„Seda on hästi palju uuritud ning see kehtib Ameerikas, Saksamaal, Austraalias ja hiljuti lugesin ühest heast tööst, et isegi Soomes – kui inimesel pole konkreetset eelistust, annab ta oma hääle atraktiivsemale kandidaadile. Nii käitub mingi osa valijatest, aga kui tulemus on tasavägine, võivadki otsustada üks-kaks protsenti häältest,“ õpetab akadeemik Jüri Allik, Tartu ülikooli eksperimentaalpsühholoogia professor.