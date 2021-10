Top | Karis tahtis läikivaid nööpe 

Vaktsiinipreemia ja antivakserite tühistamine

Ühele poole saavad valimised annavad lootust, et valitsus julgeb jälle tegelema hakata vaktsineerimise edendamise ja piirangute kehtestamisega veel enne, kui haiglad lootusetult umbe lähevad. Kuigi varem välistati präänikute kasutamine pikema jututa, mõlguvad võimuliidus praegu mõtted hakata süstida laskvaid pensionäre peibutama taskurahaga. Veel põnevam oleks keelata vaktsineerimatuil sootuks spaas või restoranis käimine.

Energiahinnatõus toob kommunismi

Kui kütusehindade tõus muudab näost roheliseks, siis kas on tegu rohepöördega? Igatahes teki bensiini hind tanklais jälle kõigi aegade rekordi, kuid autode vähenemist tänavail pole kuidagi märgata. Eriti suure hüppe on teinud tanklais gaasi hind, kuid nende hinnatõusude kompenseerimisest pole juttu olnud. Küll on aga juttu olnud elektri võrgutasu vähendamisest poole võrra ja vaestele elektritoetuse pakkumisest kokku 75 miljoni euro eest. Viimast arvestades oleme lõpuks jõudmas kommunismi, sest Leningi teadis, et kommunismi eelduseks on kogu maa elektrifitseerimine.

Vali kohalikku

Kohalikesse volikogudesse on mõistlik valida kohalikke, kes sealseid olusid tundes oskavad ka kohalike huvides seista. Kui volikokku laseb end valida mõni üleriigiline poliitik, siis on tegu kas helikopteriga, kes käib kohapeal tolmu üles keerutamas või on tal konkreetsed ärihuvid, mida tahab volikogu kaudu tagant torkida. Sama oht võib olla ka kohalike magnaatidega, kui ülejäänud volikogu koosseis osutub nõrgaks.

Kirik ronib teki alla