Estonia teater esitas töötajatele ultimaatumi: detsembri alguseks peavad kõik olema vaktsineeritud 

Seejuures lisab ta, et neil on õigus üle vaadata töösuhe töötajaga, kes vaatamata tööandja poolt antud hoiatusele ja mõistlikule ajale läbida vaktsineerimine, sellest keeldub.

„Erandiks on töötajad, kes esitavad tõendi, et vaktsineerimine on meditsiiniliselt vastunäidustatud. Samuti töötajad, kes on Covid-19 läbi põdenud ja sellest ei ole veel möödunud piisavalt aega, et vaktsineerida,“ täpsustab Leppik.