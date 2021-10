TARGAD RIIGIPEAD: teadlased, kes on saanud Euroopas presidendiks või valitsusjuhiks 

SPIOONIKS EI SOBINUD: Saksa DV teaduste akadeemia füüsikalise keemia instituuti tööle asumisel tegi Stasi Angela Merkelile ettepaneku hakata julgeoleku informaatoriks, millest Merkel keeldus, tuues vabanduseks, et ta ei suuda saladusi piisavalt hästi hoida, et olla tõhus spioon. Foto: Imago/Scanpix

Esmaspäeval Eesti uueks presidendiks vannutatud Alar Karis on tunnustatud teadlane, kelle teadusartikleid loetakse kogu maailmas suure huviga. Aga kas riikide eesotsas on veel teadlasi? Teatavasti on Euroopas ligi poolsada riiki, mida juhivad presidentide, monarhide ja valitsusjuhtidena umbes sada meest-naist, kuid teadlasi on nende hulgas praegu vaid kümne protsendi ringis.