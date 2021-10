„Lapsed kuulevad öösel sageli tulistamist.“ 

Maria on üks tuhandetest Kesk-Ameerika migrantidest, kes võttis koos perega ette ohtliku teekonna läbi Mehhiko, USA lõunapiiri poole. Kõik nn Põhjakolmnurga riigid – Guatemala, El Salvador ja Honduras – kannatavad korruptsiooni, vaesuse ja kuritegevuse all. Paljud inimesed leiavad, et põhja pool ootab neid parem elu. Unelmate sihtkoht ei oota neid aga paraku avasüli.