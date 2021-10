Siiri Laidla | Antud ja võetud 

Kirjud on ka oktoobrikuised puulehed. Hingematvalt kaunis on see hääbumise ilu. Saab kuivas lehesäbrus sahistada, lehepõhk ju põlvini! Saab kümmelda kasekullas, korjata vahtrelehekimbu ning selle üürikest värvipillerkaari nautida. Mõne eriti kunstipäraselt värvunud lehekese ka raamatu vahele kuivama panna, mälestusena sellest sügisest. Sest see sügis ei kordu enam eal. Tulevad uued sügised, kuni kestab looduse ringkäik meie laiuskraadil. Uued lapsed saavad okkalist kastanimuna uudistada, lehesajus kilgata ja oma käega nopitud seene või kuremarja üle rõõmustada. Kuigi – mõlemad võivad ka mõrud ja hapud olla. Elamus seegi.