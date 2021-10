Urmas Hännile | Kuidas õpetajale palka mitte maksta 

Mõne aja eest leidis vabariigi valitsus, et õpetajate töö on hindamatu, seda pole võimalik rahasse ümber arvestada ning seetõttu töötasu maksmine pedagoogidele lõpetatakse. Küll aga hakkab valitsus palgapäevadel avaldama koolmeistritele siirast tänu. Sellise otsuse peale peaks õpetajaskond vanduma nii et maa must, kõik kui üks mees üles tõusma ja pühas vihas Stenbocki maja pikemata maa pealt pühkima, ent õnneks jääb see sajatamine ning lammutamine ära – tegu on üksnes Rohke Debelaki 2011. aastast pärit libauudisega.