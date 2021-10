KAS OLEME NUTIRIIK VÕI MITTE? Miks ei saa hääletada Smart-ID või mobiiliga? 

Sobak ütleb, et kogu olemasolev ressurss pannakse valijarakenduse turvalisuse ja funktsionaalsuse arendamisse. Ka rakendust ennast on aastatega nüüdisajastatud, kuid selle disaini pole tõesti ammu muudetud. „2013. aastal lisati hääletamise lõppetappi e-hääle kontrollimist võimaldav QR-kood ja 2017. aastal lisandus kandidaadi otsingu funktsioon,“ ütleb Sobak.

Nutitelefoniga hääletamise võimalusi uuritakse, kuid rakenduseni jõudmine võtab veel aega. „2020. aasta kevadel valmis riigi valimisteenistuse ja riigi infosüsteemi ameti (RIA) tellitud esmane analüüs m-hääletamise võimalikkusest,“ selgitab Sobak. „Analüüsist selgus, et nutiseadmega e-hääletamine on tehniliselt teostatav, kuid selleks tuleb maandada mitmed turvariskid, mis tulenevad nutiseadmete erinevatest operatsioonisüsteemidest.“ Edasi liikumiseks tuleb m-hääletamise tehnilist ja seadusandlikku teostatavust veel uurida.

Smart-ID rakendust ei saa aga Sobaki sõnul kasutada seepärast, et Smart-ID ei ole riigi poolt väljastatud isikut tõendav dokument, erinevalt ID-kaardist ja mobiil-IDst. „Küll aga on riik hinnanud selle toote piisavalt usaldusväärseks, et lubada Smart-IDga kasutada paljusid avalikke teenuseid,“ lisab ta. „Hääletamine on demokraatlikus riigis keskse tähtsusega põhiõigus. Oma häälega mõjutab inimene otseselt riigi valitsemist ning ühiskonnaelu korraldamist tervikuna. Siiski on arutatud võimalust luua Smart-IDga e-hääletamise võimekus riigikogu valimisteks 2023.“