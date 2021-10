Uusberg: mittevaktsineeritute ravi piiramine oleks ebaeetiline 

Professor kinnitas vastuseks küsimusele, kas teadusnõukoda on arutanud võimalust lükata vaktsineerimata inimesi ravijärjekorras tahapoole või nõuda vaktsineerimata inimestelt ravi väljamaksmist, nagu rääkis Kallas teisipäeval Vikerraadios, et need ettepanekud ei ole teadusnõukojast läbi käinud ega ole saanud nõukoja liikmeilt ka hinnangut.

Teadlase sõnul ei ole paljud praegu kõlanud ettepanekud enam suunatud mitte kahtlevate inimeste vaktsineerima mõjutamisele, vaid karistamisele.