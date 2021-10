Maire Forsel | Mul saab poliitikast kohutavalt kõrini! 

Foto: Erakogu

Mul saab mõnikord poliitikast nii kohutavalt kõrini ja seda mitte sellepärast, et poliitikat tegema ei peaks - demokraatias ei saa ju teisiti, kui pead valima omale esindajad, kes meie huvide eest seisavad. Kõrini saab mul sellest, et sisulisest tööst ei piisa. Ja sellest, et kui on valimiste aeg, siis ükskõik, kus sõna võtad, kõike tõlgendatakse vaid kui soovi pildil püsida. Ja sellest on ka kõrini, et ikka veel annab tulemust selline tänavakampaania, kus jagatakse pastakaid ja muud nänni ja kus tegelikult pole mitte mingit võimalust laskuda pikemasse debatti.