Tallinna linnapeakandidaadid soovivad linnameediasse luua asjalikumat sisu 

Tallinna Televisioon lõpetab tegevuse, pressikonverents linnavalitsuses. Foto: Tiina Kõrtsini

Tallinna televisioon on hetkeks ajalugu, kuid igal linnaosal on oma ajaleht ja siis veel ülelinnaline ajaleht ja digikanalid. Televisiooni taastamise visioon on vaid EKRE kandidaadil, ametis olev linnapea on meediaimpeeriumiga rahul. Kõik teised aga ootavad sellese rohkem tallinlastele olulist sisu. Revolutsioonilisemad ideed on paberväljaannete mahtu piirata ja ka linna palgal olevate spetsialistide arvu kahandada.