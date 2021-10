PESEME ROHELISEKS?! Kas biolagunevad ja taimsest materjalist pakendid löövad hoopis keskkonnale noa selga? 

Saabub järjekordne toidutellimus. Kuller toob kohale kena kotitäie sööki. Oh! Pakend puha biolagunevast materjalist, polegi vahtplast! Tegelikult tuleb seda pakendit käidelda spetsiaalsete masinatega, mida Eestis lihtsalt ei ole. Seega pole mõtet pakendit visata biojäätmete konteinerisse ja määrdununa tuleks see panna segaolmejäätmete hulka, kus see suundub põletamisesse. Üks, mis kindel – ühekordne pakend ei ole kuidagi keskkonnale hea.