Endine USA president Bill Clinton viidi haiglasse 

Teadaolevalt on Bill Clinton heas tujus, räägib pere ja arstidega ning on juba ka palatis ringi liikunud. Meditsiinitöötajate sõnul reageerib tema organism antibiootikumidele hästi. Nad avaldasid lootust, et presidendi võib lubada peagi kodusele ravile. Clintoni arstid teatasid, et uroloogilised infektsioonid on eakamatel inimestel väga levinud ja neid on lihtne ravida, ehkki sellised nakkused võivad tungida kiirelt vereringesse. Veeni kaudu manustatakse Clintonile antibiootikume reedeni. Praeguse seisuga näitavad kõik tähtsamad analüüsid, et tema elu pole ohus ja ta on paranemas.