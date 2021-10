Seisukoht | Me oleme rikkad ja targad!? 

Korraks võib seda toredust vaadates tabada end mõtlemast, et elu Eesti suurtes linnades lähebki aina paremaks, varsti olemegi viie rikkama Euroopa Liidu riigi hulgas (Ansip) ja vähe sellest, maailma kõige targem rahvas ka (Karis). Kõik on meil siin nii mõnus, euroopalik, aus, puhas, teaduspõhine jne.

Aga siis tuleb meelde, et miks sel juhul on jalgrattaga Tallinnas jätkuvalt nii ebamugav liigelda (vahetult enne valimisi üleöö tekkinud punased rattateed ei muuda pilti ju märkimisväärselt paremaks) või et milleks on Tartus vaja kultuurimaja just linna keskparki ehitama hakata. Et võtame puud maha, likvideerides vähemalt osaliselt roheala ja hakkame aga laulma ja tantsima?