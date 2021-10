INIMTÜKELDAJAST MILJONÄR: parima sõbra ja ilmselt ka abikaasa tapnud eakas ameeriklane mõisteti eluks ajaks vangi 

Robert Dursti põhjalik ristküsitlemine on toimunud viimasel neljal kuul. Süüdistajad usuvad, et kümneid tunde väldanud ülekuulamiste käigus ei rääkinud süüalune kuigi palju tõtt, vaid suurema osa ajast hoopis vassis ja valetas. Kohtunik nägi, et sellisel ülekuulamisel pole mõtet, mistõttu kuulutas ta välja kohtuistungi, mis toimus neljapäeval. „Ühel hetkel saabub piir,“ märkis kohtunik. 78aastane Durst oli kohtumajja saabudes äärmiselt kesise väljanägemisega – ta ei kuulnud korralikult talle esitatud küsimusi ja ta viidi saali ratastoolil. Siiski jõudis ta enne istungit salvavalt mainida, et juba ootab süüdistajate „lolliks tegemist“.

Abikaasa kadumise eest pole veel vastutusele võetud

Robert Durst kuulub New Yorgi ühte mõjukamasse kinnisvaradünastiasse, ehkki ta on olnud juba kümneid aastaid perekonnast võõrandunud. Kohtuistungil osales ka Roberti vend Douglas. „Talle meeldiks mind tappa,“ selgitas Robert suhet lähisugulasega. Kavalat Dursti on soovitud trellide taha pista juba aastaid, ent kallihinnalised advokaadid on teda seni erineval moel päästnud. Miljonäri teod jõudsid laiema avalikkuseni 2015. aasta kevadel, kui teleekraanidele jõudis temast kõnelev dokumentaalsari „The Jinx“. Sarja viimases osas – mille linastumise eel miljonär vahistati – jäi lindile Dursti omaette pomisetud sõnad: „Mida kuradit ma siis tegin? Muidugi tapsin nad kõik!“.

Kes need kõik siis olid? Tema esimeseks ohvriks peetakse 1982. aastal jäljetult kadunud esimest abikaasat Kathie McCormack Dursti. Toonase meditsiinitudengi surnukeha pole õnnestunud tänini leida. 2017. aastal kuulutati ta ametlikult surnuks. Ehkki Robert polnud Kathie kadumisele järgnenud uurimise ajal ametlikult kahtlusalune, väidavad prokurörid, et ta on naise tapmises siiski süüdi. Teadaolevalt oli paar veidi enne Kathie seletamatut haihtumist kõvasti tülitsenud ja naine oli käinud kadumisele eelnevatel nädalatel väliste vigastuste tõttu arsti juures. Kathie sõnul tekitas talle need Robert.

Robert Durst on sihikindlalt väitnud, et tema ei tapnud Kathie McCormacki ega Susan Bermani. Foto: EPA/Scanpix

Tappis parima sõbra

Süüdistajate sõnul tappis Robert Durst 2000. aastal oma sõbra ja usaldusaluse Susan Bermani. Ilmselt mõrvas rikkur krimikirjanikust naise – keda ta nimetas lausa parimaks sõbraks – seetõttu, et too oli valmis politseile teatama, et Durst tappis oma abikaasa. Väidetavalt oli Berman aidanud mehel mõrva varjata, kuna ta oli toona Dursti pressiesindaja. Naine oli aga sõpradele vihjanud, et varustas Dursti väljamõeldud alibiga. Neljapäeval kuulutasid prokurörid, et tõenäoliselt ei teadnud Berman, et ta aitas Dursti mõrva kinnimätsimisel, vaid pakkus sõbrale pahaaimamatult teenet. Ilmselt väitis mees toona, et tema abikaasaga juhtunu oli õnnetus, kirjutab The Guardian. Usaldusele ja sõprusele vaatamata otsustas Durst 55aastasele Bermanile siiski tolle Beverly Hillsi kodus kuuli pähe lasta.