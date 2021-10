Kvaliteetne uni ja piisav uneaeg hoiavad haigused eemale 

Uni mõjutab nii meie vaimset kui ka füüsilist tervist ja elukvaliteeti. Eriti tugev on une mõju inimese keskendumis- ja mõtlemisvõimele ning meeleolule. Pikemalt kestvad unehäired kurnavad kogu organismi ning suurendavad riski haigestuda mitmetesse tõbedesse nagu südamehaigused, kõrgvererõhutõbi ja diabeet. See tähendab, et hea ja piisav uni on ülioluline tervise säilitamise seisukohalt. Teadusuuringutega on ka tõestatud, et uni kaitseb ning toetab immuunsüsteemi.

Hea une pikkus: kui kaua sa peaksid magama?

Unetundide vajadus on individuaalne, kuid soovituslikult peaks terve täiskasvanu magama öösel 7-9 tundi. Unevajadus sõltub palju inimese vanusest. Koolieelikud vajavad umbes 13 tundi ning teismelised 8-10 tundi uneaega. Noorematele ja keskealistele täiskasvanutele piisab enamasti ka 7 tunnist, aga üle 60-aastased vajavad tund või paar pikemat uneaega. Üks asi on uneaja kestus, aga väga oluline on ka see, et uni oleks kvaliteetne.

Milline on hea uni?

Hea uni on sügav, kvaliteetne ja stabiilne. See tähendab, et sa uinud kiiresti, magad sügavalt ja rahulikult, ei ärka öö jooksul korduvalt ning oled hommikul ärgates korralikult välja puhanud, reibas ja teotahteline.

Melatoniin aitab uinuda ja toetab immuunsust

Unehormoonina tuntud melatoniini tuntuim funktsioon inimorganismis on ööpäevase une- ja ärkveloleku rütmi reguleerimine. Õhtul pimeduse saabudes eritub vereringesse suurem melatoniini kogus, mis muudab meid uniseks ja aitab magama jääda. Mida vanemaks inimene saab, seda väiksemal hulgal melatoniini on organism suuteline tootma. See on ka paljude keskealiste ja vanemate inimeste uinumisraskuste üheks põhjuseks.