GRAAFIKUD | KÕRGEIMA VÕIMU KANDJAD: kus otsustavad valimistulemuse võõramaalased? Kuhu lisandus viimasel minutil palju uusi hingi? Kus hääletab enim alaealisi?

Kõrgeima riigivõimu kandja on Eestis rahvas. Kohalike omavalitsuste valimistel saavad kaasa lüüa ka 16-17aastased ning Eesti kodanike kõrval ka need, kellel on siin pikaajaline või alaline elamisluba. Vaata graafikutelt, kus on võõramaalaste ja alaealiste häälel kõige suurem kaal. Millistes omavalitsustes hakkab hääletama enim uusi valijaid, kes vaid mõned kuud tagasi ei kuulunud valla või linna hingekirja?