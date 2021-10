UURING: Keskerakonna positsioon on Tallinnas paranenud 

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud küsitluse viis läbi Norstat Eesti AS ning tegemist on ainsa küsitlusega, kus vastajale esitati tema piirkonna täielik valimisnimekiri.

Tartu Ülikooli Skytte poliitikauuringute instituudi teaduri Martin Mölderi sõnul võrreldes eelnevate küsitlustega suuri muutusi toetuse jaotuses ei ole Tallinnas näha, kuid ära tasub märkida siiski, et Keskerakond on oma positsiooni natuke parandanud ning tema peamised konkurendid on vähesel määral toetust kaotanud. „Samuti on viimastel nädalatel suurenenud ennustused selles osas, kui palju inimesi Tallinnas valima läheb, kuid osaluse plahvatuslikku kasvu võrreldes eelmiste valimistega me siiski väga suure tõenäosusega ei näe,“ kommenteeris Mölder.