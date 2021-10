FOTOD | Kanada naine magas magusat und, kui tema padjale prantsatas pirakas meteoriit 

Maa poole sööstab iga tund hulk meteoore, kuid kui nad on piisavalt suured ja atmosfääris ära ei põle, kukuvad nad maale ja neist saavad meteoriidid. Meteoriidid on varemgi inimeste majadesse ja õue sattunud, kuid võimalus, et see läbi katuse kellegi voodisse jõuab, on aastas umbes üks sajale miljardile.