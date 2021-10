Vägistanud taksojuht vaidlustas vangistuse

Mullu juulis nägi Tallinnas äpitaksoga sõitnud Muhammad Ibrahim täisealist joobes neidu, kes oli öösel oma kodumaja ees. Eesti Ekspress on kirjutanud, et aafriklane aitas ta oma autosse ning sõitis Mustamäele, kus oli oma korteris temaga kaks korda vahekorras.

Suvel arutas Harju maakohus Muhammad Ibrahimi süüasja ja tunnistas ta vägistamises süüdi. Kohus mõistis talle nelja-aastase vangistuse ning ta peab tasuma menetluskuludeks 9786 eurot. Muhammad Ibrahimi kaitsja on vaidlustanud maakohtu otsuse Tallinna ringkonnakohtus, kes seda nüüd arutab. Eestisse tuli Muhammad Ibrahim 2013. aastal Venemaalt, ületades ebaseaduslikult piiri ja on kinnitanud, et põgeneb Sudaanist tagakiusamise eest. Eestis sai ta elamisloa.