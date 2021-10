ERAKORDNE LUGU: Isamaaliidus kandideeriv isa pole kunagi rääkinud oma Eesti 200s kandideeriva pojaga! 

KANDIDEERIB TALLINNAS: Kogenud ärimees Arvi Kink otsustas ka poliitikas end teostada. Foto: Mari Luud

Pereväärtusi hindav ja Tallinnas Isamaaliidu nimekirjas kandideeriv ärimees Arvi Kink ütleb, et tema ei tea Tartus Eesti 200 ridades kandideerivast Ardi Niinepuust (37) midagi. Viimane kinnitab, et tema sünnitunnistusel on eitajast isa nimi täitsa olemas, isegi isapoolse vanaisa nimi.