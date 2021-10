Juhtkiri | Tuleb ise kütma hakata 

Kuid elektriaktsiis, taastuvenergiatasu ja ülekandetasud on kogu arvest vaid umbes neljandik. Raskel ajal väike langus abiks ikka aga kui elektri hind oluliselt kasvab, siis kokkuvõttes on tõenäolisem ikka suurem arve.

Aastaid on räägitud hoonete soojustamisest, null-energiamajadest jne, kuid siin on ikka veel tööpõld lai. Lugu jahutusest ja kütte seadistustes kõlab kui anekdoot, kuid on hooneid, kus selline raiskamine on igapäev. Legend ise selline: valminud uus hoone aga omanik polnud üldse rahul. Lubati nullenergia maja aga kütte ja elektri arved olid tohutud. Küttemehed tulid ja vaatasid - süsteem toimib, kõik on korras. Maja küte oli sätitud hoidma 22 kraadi. Käisid ventilatsiooni ja jahutuse eksperdid maja vaatamas. Kõik tip-top. Nemad olid hoonesse seadistanud ideaalse 21 kraadise sisetemperatuuri. Mõlemad süsteemid üritasid saavutada omale seatud eesmärki, kuid teineteisele vastu töötades ei juhtunud seda kunagi.

Üha tugevam on majanduslik surve üle vaadata oma harjumused. Kas küttesüsteem on korras? Vajalikud filtrid puhtad? Kas üldse on kasutusel moodne ja optimaalne lahendus? Elektriradiaatorite vahetamine moodsa soojuspumba vastu võib üha kasvavate energiahindadega olla üpris kiirelt ära tasuv. Isegi nii elementaarne teadmine, et märgade puudega kütmine pole sama efektiivne, kui kuivade puude ahju viskamine, on mõnele algajale ahjukütjale uudiseks.

Ja siis kogu süsteemi seadistamine. Vanemate hoonete puhul vähenevad küttekulud seadme temperatuuri 1 kraadi võrra vähendamisel umbes 5%, aga hästi soojustatud kaasaegsete hoonete puhul võib ühekraadise erinevuse mõju ulatuda 18 %-ni.