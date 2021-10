GRAAFIKUST MAAS! Riigikontroll on Rail Balticu osas ülikriitiline 

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) on suutnud omandada vaid 28% trassiks vajalikest maadest. Kusjuures kõige kõrgemate hindadega Harjumaal on see osakaal vaid 6%! „See on murettekitav nii ajakava kui ka eelarve seisukohast. [....] Omandada on vaja maatükid, mille saamine riigile võib olla keskmisest keerukam,“ seisab riigikontrolli aruandes.