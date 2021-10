Ene Pajula | Ära usu hundi juttu, ütleb mammi* 

Mammi ei tahakski tunnistada, aga tõsi on see, et kõige enam soovib ta praegu oma urgu pugeda, pea liiva alla pista ning seal vagusi püsida. Ega võtta välismaailmast enam ühtki häält vastu. Sest suur osa sellest, mis sealt tuleb, ajab tal südame pahaks. Aga nagu teada, märkamata jätmisega maailma ei muuda, ja mida rohkem on neid, kes ennast ümbritseva vastu pimedaks ja kurdiks teevad, seda enam maailm vastu nende tahtmist toimetab.