Euroopa Komisjon elektrihinna tõusust: arvete maksmist tuleks lubada edasi lükata 

Energeetikavolinik Kadri Simson sõnas paketti tutvustades: „Energiahindade üleilmne tõus valmistab Euroopa Liidule suurt muret. Pandeemiast väljumisel ja majanduse jalule aitamisel on vaja kaitsta tarbijaid ja toetada Euroopa ettevõtjaid. Komisjon aitab liikmesriikidel rakendada meetmeid, et vähendada energiahindade tõusu mõju kodumajapidamistele ja ettevõtjatele. Samal ajal paneme paika muud keskpika perioodi meetmed, millega tagada, et meie energiasüsteem oleks tulevaste kõikumistega toimetulekuks vastupidavam ja paindlikum kogu energiasüsteemi ümberkujundamise vältel. Praegune olukord on erandlik. Üldiselt on energia siseturg meid viimase 20 aasta jooksul hästi teeninud, kuid me peame olema kindlad, et see on nii ka tulevikus, kui viime ellu Euroopa rohelist kokkulepet, suurendame energiasõltumatust ja püüdleme kliimaeesmärkide saavutamise poole“