Tšetšeenia sõja veteranist palgamõrvar soovib eesti keelt õppida. Vangla ei näe sellel mõtet 

2003. aasta märtsist vanglas istuv Aleksei Nikiforov käib Viru vanglaga kohut, sest soovib eesti keelt õppida ja osaleda sotsiaalprogrammides, kuid seda pole talle võimaldatud. Vangla seisukoht on, et kui Nikiforov peaks enne tähtaega vabanema, siis kuulub ta kohe riigist väljasaatmisele. „Seega ei ole eesti keele õpetamine karistuse täitmise eesmärk, kuna see ei aita tal kuidagi paremini ühiskonda integreeruda,“ põhjendab vangla. Kusjuures Nikiforov õppis 2011. aastal A1 ja A2 tasemel eesti keelt, aga õpingud jäid pooleli, sest vangil polnud motivatsiooni ja ta rikkus distsipliini.