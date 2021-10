YEE-HAW! USA taasavab maismaapiirid ja võtab vastu AstraZenecaga vaktsineeritud turiste 

Üks selgusehetk on siiski saabunud: USA haiguste kontrolli ja tõrje keskuse esindaja sõnas Reutersile, et riik hakkab turistide maale lubamisel aktsepteerima kõiki maailma terviseorganisatsiooni heaks kiidetud vaktsiine. See tähendab, et kuigi ameeriklasi ei kaitsepoogita maailmas üsna laialt kasutatud AstraZeneca vaktsiiniga, loetakse seda turistide puhul piisavaks.