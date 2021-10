VAESUST KARTMATA TUBA SOOJAKS: milline on kõige rahasäästlikum viis elektriga kütta? 

Statistikaameti 2020. aasta sotsiaaluuring näitab, et elektrikütet (nt elektri- või õliradiaatorid, elektriline põrandaküte) kasutab 75 041 leibkonda. 135 544 leibkonda vastas, et kasutab lokaalkütet elektrilise pumba või katlaga. Täpseid numbreid elektriga kütjatest pole võimalik välja tuua, sest kõnealuses uuringus sai valida ka mitu varianti. Küll aga maalib see pildi, et elektriline küte on levinud ja hindade tõustes hakkab see aina enam kurnama tarbijate rahakotti.