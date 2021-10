Võrumaal ja Lääne-Virumaal tuvastati taas sigade Aafrika katk 

Põllumajandus- ja toiduameti loomatervise ja -heaoluosakonna juhataja Olev Kalda sõnul tuvastati viirust Võrumaal, kus haigust ei ole viimase kolme aasta jooksul leitud. „Põhja-Eesti leidude põhjal saame öelda, et kindlasti ei jää Võrumaa leiud ainsateks, sest näeme tendentsi, kus haigus levib metssigade hulgas ja ohustab seetõttu ka koduseafarme, nii nagu juhtus Harjumaal. Seetõttu on oluline, et seapidajad oleksid hoolsad, et ennetada haiguse levikut farmi,“ selgitas Kalda.

Lisaks metssigade uurimisele SAKile kontrollib amet regulaarselt seakasvatuse ettevõtteid, et veenduda nende bioturvalisuse meetmetes. Oktoobri seisuga on Eestis 128 registreeritud loomapidamiskohta, kus peetakse kodusigu. Amet on sellel aastal teinud 218 bioohutusnõuete kontrolli, kus tuvastati 22 nõuetele mittevastavust kaheksa seapidaja juures. Põhiliselt olid nõuetele mittevastavused seotud teavitamis-, arvestus- ja jälgitavusnõuete täitmisega, kuid mõnel juhul tuvastati puudusi ka desoprotseduuride läbiviimisel ning mitmel juhul nõustati seapidajaid bioturvakava nõuetele vastavuse ja ajakohastamise osas. Üldiselt võib öelda, et Eesti seapidajad on SAK ennetamiseks vajalikest nõuetest teadlikud ning rakendavad neid hoolsalt. Samuti kontrollitakse sigalates surnud sigu haiguse varajaseks avastamiseks, mis võimaldab haiguse ilmnemisel operatiivselt reageerida.