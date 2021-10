VIDEO | Kallas vaktsineerimata inimestele: palun, ärge minge välja ja ärge kohtuge kellegagi!

Peaminister märkis pressikonverentsi alguses, et Eesti on jõudnud punasesse riskitasemesse ning haiglas olevatest inimestest enamus on vaktsineerimata.

"Kui te vaktsineerida ei soovi, siis palun, ärge teie minge välja, ärge kohtuge kellegagi, sest kui te selle haiguse saate, võite te väga raskelt seda põdeda,“ soovitas peaminister Kaja Kallas inimestele, kes ei vaktsineeri. Ta tõi välja, et haiglas on koroonaviirusega ravil ligi kolmsada inimest ning kui haigestumus suureneb, peavad haiglad piirama plaanilist ravi.

Kallas tõdes ka, et tema isiklikult vaktsineerimise eest raha maksmist ei toeta. „See on ikkagi ravim ja ka ravimiamet on öelnud, et selliseid asju siduda ei tohiks.“

Peaminister tuletas meelde, et vaktsineerimistõendi võltsimine on kriminaalkorras karistatav. „Võltsitud tõendi kasutamise eest saab kuni kolmeaastase vangistuskaristuse ja tõendi võltsimise eest ühe aasta.“

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik kinnitas, et valitsusel ei ole erimeelsusi kriisi lahendamise osas. „Arusaam on ühine – vaktsineerimine on jätkusuutlik tee kriisist välja.“ MInister tõi välja, et valitsuses on üksmeel kõigi kehtestatud meetmete kontrollis ja järelevalves. „Valitsuse korraldused ei ole soovituslikud ning ettevõtetel on kohustus neid järgida.“