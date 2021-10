Kõik tulevased linnapead lubavad Tallinna korralikke rattateid 

Õhtulehe arvamustoimetus on elevil, sest on lootust Tallinna kergliiklusteede arendamiseks. Ükskõik, millisele erakonnale hääl anda, kõik linnapeakandidaadid lubavad panustada. Koalitsiooni korral ootame seda punkti kindlasti leppesse. Iseasi, kas ja kuidas see tehniliselt välja nägema hakkab. Segatakse värv juba teekattesse või võõbatakse pinnale.