Hüvitisnõue Katrin Lusti vastu jõudis Riigikohtusse  

2018. aasta sügisel palkas ühe Miiduranna maja omanik Ants Pääri, et too tõstaks prantslasest üürniku Frederic Noeli hoonest välja. Maja väidetav omanik tegi võlakütist isegi oma osaühingu juhatuse liikme, et too võiks seadust järgides valdusse siseneda. Kui Päär „Kuuuurija“ kaamera silme all lukuabi toel ukse avas, lasi Noel talle pipragaasi näkku. Tallinna ringkonnakohus jättis Pääri kaitsja vandeadvokaat Natalia Lausmaa apellatsioonkaebuse rahuldamata Harju maakohtu otsusele, millega tunnistati Päär süüdi omavolilises sissetungis üürimajja ja mõisteti karistuseks poolteist aastane tingimisi vanglakaristus. Lausmaa sõnul jättis ringkonnakohus rahuldamata prantslase tsiviilhagid Katrin Lusti, operaatori ja ettevõtte vastu. Tänaseks on prantslase esindaja vaidlustanud ringkonnakohtu otsuse Riigikohtus.

Ka Pääri kaitsja Lausmaa on teinud kassatsiooni riigikohtule, kus on vaidlustanud süüdimõistmise ebaseaduslikus sissetungis. „Päär oli sellel päeval isikuks, kellel minu hinnangul on õigus omaniku esindaja ja üürileandjana majja siseneda. Ringkonnakohtu otsuse kohaselt ei olevat üldse tähtis, kas see isik, kes elamus parajasti sees on, kui omanik tahab sisse minna, omab mingit õiguslikku alust elamus viibimiseks või mitte,“ selgitas ta. „Peaasi on, et ta siis, kui asus elamusse elama, omas õigusliku aluse (üürilepingu) ja nüüd võib ta siis igavesti olla elamu valdajaks ja keelata omanikul sinna tulla kasvõi lukkude vahetamiseks.“