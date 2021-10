Norras sai vähemalt neli inimest surma, kui vibupüssiga relvastatud mees neid ründas

Kongsbergi politseišeff Øyvind Aas kinnitas, et surma sai mitu inimest, kuid ei soovinud ohvrite täpset arvu kohe avalikustada. Olukord olevat tema sõnul väga segane, kohal on politseijõud mitmelt poolt, ka umbes 80 km kaugusel asuvast pealinnast Oslost. Veretöö motiivi kohta on veel vara järeldusi teha, kuid paistab, et tapja tegutses üksinda.