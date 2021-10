TUHANDED KADUNUD NAISED: Gabby Petito juhtum tõi esile valusa tõe 

Tetoni maakonna koroner avalikustas teisipäevasel pressikonverentsil, et reisiblogija Gabby Petito suri kägistamise tagajärjel. Ta kinnitas taas, et surma põhjuseks peetakse tapmist. Kahtlusalune number üks, Gabby kihlatu, on aga jätkuvalt kadunud. Noore naise surma kajastus tõi esile ka teiste kadunud naiste juhtumid, mis paraku aga rahvast Gabbyga võrreldes sama palju ei kõneta.