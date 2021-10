Joonas Laks | Saksamaa valimistulemus mõjutab ka Eesti tulevikku 

Saksamaa valimiste põhiteema oli kliima



Saksamaa on teinud põhimõttelise otsuse tuumaenergiast loobumiseks. See on selge sõnum nii rahvale kui ettevõtetele selle kohta, kuhu soovitakse liikuda, andes võimaluse kiiremaks eesmärgistatud innovatsiooniks ja tehnoloogia arenguks. Tänu valijatele oli kliimamuutuse vastane võitlus Saksamaa valimiste kampaaniate keskmes ning kõik erakonnad on võtnud selle oma peateemaks. Ja nii peakski olema - kliimamuutusega tegelemata jätmine on sisuliselt sama, kui põleva maja või metsa kohal vorsti küpsetada selle asemel, et elude säästmiseks päästjad kutsuda. Võrdlus on halb ainult seepärast, et teist planeeti, kuhu elama minna, meil ei ole. Miks see meile, Ida-Euroopas asuvale väikeriigile oluline on?