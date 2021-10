VALITSUSPARTNERID LEPIVAD KOKKU: kuidas leevendada hinnatõusu? Mida teeb valitsus, et rahvas suudaks kriitilise talve üle elada?

Foto: Andres Putting / Ekspress Meedia

Valitsus soovib hinnatõusu leevendada, kuid häid ideid neil selleks pole. Keeruliseks muudab olukorra ka fakt, et hinnatõus on globaalne ning põhjustatud suurriikide võimumängudest. Eesti ei saa öelda venelastele või araablastele, et nad hakkaks rohkem naftat puurima.