Tippklassi softshell – enam kui kõlav kanganimetus 

Softshell’ide populaarsus on kasvanud sedamööda, kuidas kliima on muutunud meie kandis soojemaks ja ilm vahelduvamaks. Kuid tuul ei tunne aastaaegu ja võib tugevalt puhuda nii kevadel, suvel, sügisel kui talvel. Softshell on just tuulise ja niiske ilmaga suurepärane valik, sest peab hästi tuult ja hoiab sooja.

Kasutuses igal aastaajal

Soojemal ajal, kevadel ja isegi suvel, leiab softshell enamasti kasutust hommikuti või õhtuti, kui ilm jahedam. T-särgi peal on see mõnus kaitse tuule eest. Naha vastas on premium softshell soe ja meeldiv, sest selle harjatud sisekülg on pehme. Ilmade külmenemise taktis saab igaüks vastavalt vajadusele ja soovile kihte juurde lisada või asendada need soojematega.

Ka talvel on softshell hea valik, eriti kui tegevus on aktiivne ja liikuv. Kihilise riietumise kontseptsiooni oskuslikud kasutajad, kel kodus funktsionaalne ja toimiv garderoob, suudavad softshelli’ga terve talve ära käia. Seda puhul, kui juhtub olema soojem talv, mil temperatuur ei kuku liiga sageli alla viie miinuskraadi.

Softshell materjalina on õhuke ja elastne, seetõttu on liigutamine mugav ja takistusteta. Kangas üksi aga ei taga veel head ja toimivat jopet. Mugavuse ja liikumisvabaduse seisukohalt on olulisim softshell’i lõike nutikus ja keerukus.

Vettpidav ja hingav

Softshell kangas on veekindel, kuid rõivas tervikuna peab vett vaid siis, kui kõik selles peab vett: õmblused, lukk jms. Teipimata õmblustega softshell on parema hingavusega, kuid ei ole paduvihmaga õige riietus. Sellegipoolest suudab see kandjat esialgu kuivana hoida, sest kangas ise vett läbi ei lase. Mõne aja möödudes hakkab õmbluste vahelt vett sisse immitsema. See polegi oluline, sest vihmase ilmaga tegutsemiseks tulebki tõmmata selga 100% veekindlad vihmariided ja kummikud. Kergema vihmasabina eest pakub softshell aga suurepäraselt kaitset.