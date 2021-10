Küsimus | Kui palju on Eestis inimesi, keda ei saa meditsiinilistel põhjustel vaktsineerida? 

Paljud arvavad ekslikult, et nad ei tohi vaktsineerida oma tervise tõttu. Viroloog Andres Merits purustas selle müüdi „Vikerhommikus“. „Aga neid inimesi on tegelikult väga vähe. Mõnikümmend ehk. Enamik põhjusi, mis tuuakse, on hoopis sellised põhjused, miks just peaks kohe vaktsineerima minema,“ täpsustas ta. Kui palju siis ikka on neid inimesi, kellel on reaalne meditsiiniline põhjus ennast mitte vaktsineerida ja mis see põhjus olla võiks?