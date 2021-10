SAKU VALD SÕITIS ISADE-EMADE TAHTMISEST ÜLE: samas lasteaias, kus juhtus traagiline õnnetus liivakastis, tehti rühmad veel suuremaks 

Tallinna külje all Sakus asuvas Terakese lasteaias juhtus aprillikuus nelja-aastase lapsega traagiline õnnetus. Isade-emade vastuseisust hoolimata otsustas vald aga rühmades laste arvu veelgi suurendada. „Paraku on hirmus näide olemas, milleni see viia võib,“ muretseb isa, kas õpetajate tähelepanu ikka jagub kõigile mudilastele.